Кабмін призначив Любченка главою податкової на п’ять років

Кабмін 14 квітня призначив Олексія Любченка на посаду керівника Державної податкової служби на п’ять років. Він почне виконувати свої обов’язки з 20 квітня.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у ВР Василь Мокан.

У квітня 2020 року екс-очільника Державної податкової адміністрації Любченка призначили на посаду без конкурсу. З ним уклали контракт на період карантину.

Згодом Любченко переміг у конкурсі на зайняття посади голови ДПС.

Відповідно з 19 квітня його звільняють з посади очільника податкової у зв’язку з закінченням дії контракту. А вже 20 квітня він почне працювати як новообраний голова терміном на п’ять років.

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Хто такий Олексій Любченко

Олексій Любченко – екс-заступник голови Державної податкової адміністрації у 2009-2011 роках.

З червня 2011-го до лютого 2012-го він працював директором Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС.

А вже з 2012-го до 2014-го — був помічником депутата Віктора Тимошенка.

З липня 2014 року до 2015 року – радник голови відділу радників Департаменту забезпечення діяльності Державної фіскальної служби.

Окрім того, уряд 14 квітня призначив Тимофія Милованова виконуючим обов’язки гендиректора державного підприємства Національний фонд інвестицій України.

Націнвестфонд створили наприкінці березня. Він розроблятиме та реалізуватиме інвестиційні проекти.