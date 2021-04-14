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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Кабмин утвердил премии за ВНО и победу на олимпиадах: кто и сколько получит

Кабмин принял постановление о выплате стипендии лучшим участникам внешнего независимого оценивания и премии президента Украины победителям всеукраинских и международных олимпиад.

ЗНО

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 14 апреля.

Согласно документу, 270 учеников, которые лучше составят ВНО, смогут получить стипендию в сумме 10 тыс. грн. Ее будут выплачивать ежемесячно в течение года по приказу Минобразования.

Однако смогут получить вознаграждение не более 10 участников ВНО из каждой области.

Стипендию не будут выплачивать если студента отчислили из ВУЗа или он уехал жить за границу.

Кроме того, денежное вознаграждение будут выделять и победителям всеукраинских и международных олимпиад.

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Ежегодно Минобразования будет назначать около 85 премий для победителей всеукраинских олимпиад — 20 тыс. грн и не более 40 премий победителям международных — 100 тыс. грн.

Если участник имеет право получить обе премии, то будут выплачивать большую по размеру.

Как Covid-19 может повлиять на формат проведения ВНО

Из-за неоднозначной ситуации с коронавирусом в Украине ВНО 2021 может состояться в измененном формате.

В то же время глава Минобразования Сергей Шкарлет не уточнил, как именно могут изменить формат тестирования.

Фото: Dreamstime

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