Кабмін затвердив премії за ЗНО та перемогу на олімпіадах: хто та скільки отримає

Кабмін ухвалив постанову про виплату стипендії найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання та премії президента України переможцям всеукраїнських і міжнародних учнівських олімпіад.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду в середу, 14 квітня.
Згідно з документом, 270 учнів, які найкраще складуть ЗНО, зможуть отримати стипендію у сумі 10 тис. грн. Її будуть виплачувати щомісяця протягом року за наказом Міносвіти.
Однак зможуть отримати винагороду не більше ніж 10 учасників ЗНО з кожної області.
Стипендію не виплачуватимуть якщо студента відрахували з ВНЗ або він виїхав жити за кордон.
Окрім того, грошову винагороду виділятимуть і переможцям всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад.
Щорічно Міносвіти призначатиме близько 85 премій для переможців всеукраїнських олімпіад – 20 тис. грн, і не більше 40 премій переможцям міжнародних – 100 тис. грн.
Якщо учасник має право отримати обидві премії, то виплачуватимуть більшу за розміром.
Як Covid-19 може вплинути на формат проведення ЗНО
Через неоднозначну ситуацію з коронавірусом в Україні ЗНО 2021 може відбутися у зміненому форматі.
Водночас очільник Міносвіти Сергій Шкарлет не уточнив, як саме можуть змінити формат тестування.