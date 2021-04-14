Кабмін затвердив премії за ЗНО та перемогу на олімпіадах: хто та скільки отримає

Кабмін ухвалив постанову про виплату стипендії найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання та премії президента України переможцям всеукраїнських і міжнародних учнівських олімпіад.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду в середу, 14 квітня.

Згідно з документом, 270 учнів, які найкраще складуть ЗНО, зможуть отримати стипендію у сумі 10 тис. грн. Її будуть виплачувати щомісяця протягом року за наказом Міносвіти.

Однак зможуть отримати винагороду не більше ніж 10 учасників ЗНО з кожної області.

Стипендію не виплачуватимуть якщо студента відрахували з ВНЗ або він виїхав жити за кордон.

Окрім того, грошову винагороду виділятимуть і переможцям всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад.

Щорічно Міносвіти призначатиме близько 85 премій для переможців всеукраїнських олімпіад – 20 тис. грн, і не більше 40 премій переможцям міжнародних – 100 тис. грн.

Якщо учасник має право отримати обидві премії, то виплачуватимуть більшу за розміром.

Як Covid-19 може вплинути на формат проведення ЗНО

Через неоднозначну ситуацію з коронавірусом в Україні ЗНО 2021 може відбутися у зміненому форматі.

Водночас очільник Міносвіти Сергій Шкарлет не уточнив, як саме можуть змінити формат тестування.