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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

СНБО одобрил второй пакет санкций против контрабандистов Украины

Совет нацбезопасности и обороны одобрил второй расширенный пакет персональных санкций против организаторов и исполнителей контрабандных схем.

Олексій Данилов

В Офисе президента необходимость таких санкций объяснили тем, что контрабанда в Украине за десятилетия приобрела угрожающие масштабы и существенно подрывает экономическую безопасность, поэтому ситуация требует неотложных решений.

Подробности и имена людей из списка пока не известны. Зеленский добавил, что новые санкции — еще не конец.

— За эти 30 лет у нас появился целый пласт контрабандистов, такое ощущение, что это — отдельная профессия. Но государство не делала государственного заказа на такую деятельность, — отметил президент.

Также Владимир Зеленский заверил, что СБУ серьезно занимается контрабандистами.

В частности, уже установлен факт двойного и даже тройного гражданства у некоторых из них. По словам Зеленского, это ситуацию удасться уладить быстро и действенно.

Санкции против контрабандистов

В начале апреля СНБО ввела санкции против топ-10 контрабандистов Украины. После фактического начала действия санкций их активы и имущество заблокированы.

Также под санкциями оказались 68 компаний, которые так или иначе связаны с контрабандистами. Имена топ-10 контрабандистов, попавших под санкции СНБО, можно посмотреть в нашем материале.

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