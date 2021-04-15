Рада нацбезпеки і оборони схвалила другий розширений пакет персональних санкцій проти організаторів і виконавців контрабандних схем.

В Офісі президента необхідність таких санкцій пояснили тим, що контрабанда в Україні за десятиліття набула загрозливих масштабів і суттєво підриває економічну безпеку, тому ситуація вимагає невідкладних рішень.

Подробиці та імена людей зі списку поки не відомі. Зеленський додав, що нові санкції – ще не кінець.

– За ці 30 років у нас з’явився цілий пласт контрабандистів, таке відчуття, що це – окрема професія. Але держава не робила державного замовлення на таку діяльність, – зауважив президент.

Також Володимир Зеленський запевнив, що СБУ серйозно займається контрабандистами.

Зокрема, вже встановлено факт подвійного та навіть потрійного громадянства у деяких з них. За словами Зеленського, це ситуацію вдасться залагодити швидко і дієво.

Санкції проти контрабандистів

На початку квітня РНБО ввела санкції проти топ-10 контрабандистів України. Після фактичного початку дії санкцій їхні активи та майно заблоковані.

Також під санкціями опинилися 68 компаній, які так чи інакше пов’язані із контрабандистами. Імена топ-10 контрабандистів, які потрапили під санкції РНБО, можна переглянути у нашому матеріалі.