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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Россия “мечтает” увидеть иностранные войска на территории Украины — Кулеба

Российская Федерация рассчитывает на появление иностранных боевых подразделений в Украине, чтобы получить повод для наступления на границах.

Россия “мечтает” увидеть иностранные войска на территории Украины — Кулеба

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что выступает против такого варианта развития событий на российско-украинской границе.

— Это была бы мечта Российской Федерации и российской пропаганды, если бы на территории Украины появились боевые подразделения других стран. Не надо загонять разговор в это русло, — заявил Дмитрий Кулеба.

По мнению министра иностранных дел, дальнейшее обострение ситуации на границе будет стоить России слишком дорого.

— Если, не дай бог, активные боевые действия возобновятся, то мы получим конкретную, предметную военно-техническую помощь от ряда наших партнеров, которая существенно укрепит обороноспособность Украины и поможет нам отразить наступление агрессора, — отметил Дмитрий Кулеба.

ГУР Украины о ситуации на границе

14 марта начальник ГУР Минобороны Украины назвал три варианта развития событий на российско-украинской границе, связанных с перебросом регулярных войск РФ.

Кирилл Буданов рассказал о возможных запугиваниях, провокациях и применении прямой силы.

По данным украинской разведки, до конца апреля количество кадровых военных РФ у российско-украинской границы возрастет до 110 тысяч.

Все перечисленные меры являются проверкой войск РФ на оперативное применение, и главным сигналом станет лишь политическое решение Кремля.

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