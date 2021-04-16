Росія “мріє” побачити іноземні війська на території Україні – Кулеба

Російська Федерація розраховує на появу іноземних бойових підрозділів в Україні, щоб отримати привід для наступу на кордонах.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Він зауважив, що виступає проти такого варіанту розвитку подій на російсько-українському кордоні.

– Це була б мрія Російської Федерації і російської пропаганди, якби на території України з’явилися бойові підрозділи інших країн. Не треба заганяти розмову у це русло, – заявив Дмитро Кулеба.

На думку міністра закордонних справ, подальше загострення ситуації на кордоні коштуватиме Росії занадто дорого.

– Якщо, не дай бог, активні бойові дії відновляться, то ми отримаємо конкретну, предметну військово-технічну допомогу від низки наших партнерів, яка суттєво зміцнить обороноздатність України і допоможе нам відбити наступ агресора, – зауважив Дмитро Кулеба.

ГУР України про ситуацію на кордоні

14 березня начальник ГУР Міноборони України назвав три варіанти розвитку подій на російсько-українського кордоні, пов’язаних зі стягненням регулярних військ РФ.

Кирило Буданов розповів про можливі залякування, провокації та застосування прямої сили.

За даними української розвідки, до кінця квітня кількість кадрових військових РФ біля російсько-українського кордону зросте до 110 тисяч.

Усі перелічені заходи є перевіркою військ РФ до оперативного застосування, і головним сигналом стане лише політичне рішення Кремля.