PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

В Украине мужчины смогут брать декретный отпуск

Верховная Рада приняла закон, обеспечивающий равные права матери и отца в вопросах ухода за ребенком.

Верховна Рада

За законопроект №3695 во втором чтении и в целом проголосовали 269 народных депутатов.

Закон предусматривает, что отец ребенка или другой родственник, который за ним ухаживает, может получить 14-дневную декретный отпуск.

Также законопроект предлагает определить отпуск по уходу за ребенком как равное право обоих родителей.

Закон № 3695 by Софія Зінов’єва

Согласно новому закону, декретный отпуск может предоставляться:

  • мужу, жена которого родила ребенка;
  • отцу ребенка в случае, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но они совместно проживают;
  • другому родственнику новорожденного ребенка, если мать (отец) ребенка является одинокой матерью (отцом).

Закон о декрете для мужчин

Соответствующий законопроект был подготовлен по инициативе первой леди Елены Зеленская.

За основу нардепы приняли его еще в декабре 2020 года, тогда за декретный отпуск для отца проголосовал 301 народный избранник.

Источник: Верховная Рада

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка