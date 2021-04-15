В Украине мужчины смогут брать декретный отпуск

Верховная Рада приняла закон, обеспечивающий равные права матери и отца в вопросах ухода за ребенком.

За законопроект №3695 во втором чтении и в целом проголосовали 269 народных депутатов.

Закон предусматривает, что отец ребенка или другой родственник, который за ним ухаживает, может получить 14-дневную декретный отпуск.

Также законопроект предлагает определить отпуск по уходу за ребенком как равное право обоих родителей.

Закон № 3695 by Софія Зінов’єва

Согласно новому закону, декретный отпуск может предоставляться:

мужу, жена которого родила ребенка;

отцу ребенка в случае, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но они совместно проживают;

другому родственнику новорожденного ребенка, если мать (отец) ребенка является одинокой матерью (отцом).

Закон о декрете для мужчин

Соответствующий законопроект был подготовлен по инициативе первой леди Елены Зеленская.

За основу нардепы приняли его еще в декабре 2020 года, тогда за декретный отпуск для отца проголосовал 301 народный избранник.