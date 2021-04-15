В Україні чоловіки зможуть брати декретну відпустку

Верховна Рада ухвалила закон, що забезпечує рівні права матері та батька у питаннях догляду за дитиною.
За законопроект №3695 у другому читанні та в цілому проголосували 269 народних депутатів.
Закон передбачає, що батько дитини або інший родич, який за нею доглядає, може отримати 14-денну декретну відпустку.
Також законопроект пропонує визначити відпустку по догляду за дитиною як рівне право обох батьків.
Закон № 3695 by Софія Зінов’єва
Згідно з новим законом, декретна відпустка може надаватися:
- чоловіку, дружина якого народила дитину;
- батьку дитини у разі, якщо він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, але вони спільно проживають;
- іншому родичеві новонародженої дитини, якщо мати (батько) дитини є одинокою матір’ю (батьком).
Закон про декрет для чоловіків
Відповідний законопроект було підготовлено за ініціативою першої леді Олени Зеленської.
За основу нардепи ухвалили його ще у грудні 2020 року, тоді за декретну відпустку для батька проголосував 301 народний обранець.