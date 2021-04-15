PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

В Україні чоловіки зможуть брати декретну відпустку

Верховна Рада ухвалила закон, що забезпечує рівні права матері та батька у питаннях догляду за дитиною.

Верховна Рада

За законопроект №3695 у другому читанні та в цілому проголосували 269 народних депутатів.

Закон передбачає, що батько дитини або інший родич, який за нею доглядає, може отримати 14-денну декретну відпустку.

Також законопроект пропонує визначити відпустку по догляду за дитиною як рівне право обох батьків.

Закон № 3695 by Софія Зінов’єва

Згідно з новим законом, декретна відпустка може надаватися:

  • чоловіку, дружина якого народила дитину;
  • батьку дитини у разі, якщо він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, але вони спільно проживають;
  • іншому родичеві новонародженої дитини, якщо мати (батько) дитини є одинокою матір’ю (батьком).

Закон про декрет для чоловіків

Відповідний законопроект було підготовлено за ініціативою першої леді Олени Зеленської.

За основу нардепи ухвалили його ще у грудні 2020 року, тоді за декретну відпустку для батька проголосував 301 народний обранець.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка