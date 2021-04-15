Зеленский проведет видеоконференцию с Меркель и Макроном в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. После этого он планирует провести видеозвонок по поводу ситуации на Донбассе с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом глава государства сообщил по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Зеленский расценивает этот разговор, как подготовку к встрече нормандской четверки. Он подчеркнул, что хочет обсудить некоторые детали лично — именно поэтому едет во Францию.