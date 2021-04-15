Семь вопросов, Донбасс — тайно: Зеленский рассказал, что обсуждали на заседании СНБО

На заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины 15 апреля приоритетным вопросом было обострение ситуации на Донбассе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Президент отметил, что Донбасс обсуждали тайно, и подробностей он разглашать не может.

Всего на сегодняшнее заседание СНБО были вынесены семь вопросов.

— Понятно, что Донбасс — это наш приоритет, особенно сейчас. Украинская армия готова, и это самое главное — отметил Зеленский.

Также Владимир Зеленский напомнил, что завтра отправится в рабочую поездку во Францию, где встретится с президентом Эммануэлем Макроном.

После разговора с глазу на глаз к ним по видеосвязи присоединится канцлер Германии Ангела Меркель.

— Важная встреча. Пока у нас “такой” Нормандский формат, — заключил Зеленский.

Кроме этого, президент Украины поделился, что СНБО вместе с Антимонопольным комитетом планируют разработать законопроект о статусе олигархов в Украине.