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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Зеленський проведе відеоконференцію з Меркель та Макроном у Парижі

Президент України Володимир Зеленський 16 квітня зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі. Після цього він планує провести відеодзвінок щодо ситуації на Донбасі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Зеленський проведе відеоконференцію з Меркель та Макроном у Парижі

Про це глава держави повідомив за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Зеленський розцінює цю розмову, як підготовку до зустрічі Нормандської четвірки. Він підкреслив, що хоче обговорити деякі деталі особисто – саме через це він їде до Франції.

– Важлива зустріч. Поки що у нас такий нормандський формат. Але це важлива, підготовча зустріч до нормандського формату.

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Зустріч Зеленського та Макрона

Зустріч Зеленського та Макрона відбудеться 16 квітня у Парижі, вони обговорять ситуацію на Сході України. Президент Франції прийме главу української держави у Єлисейському палаці.

Володимира Зеленського супроводжуватиме перша леді Олена Зеленська. Вона також зустрінеться з першою леді Франції Бріжит Макрон.

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