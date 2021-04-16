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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Большинство украинцев поддерживают отказ от вакцины Спутник V — опрос

Большинство украинцев поддерживают то, что в Украине не планируют иммунизироваться российской вакциной от коронавируса Спутник V.

Большинство украинцев поддерживают отказ от вакцины Спутник V — опрос

Такую позицию поддерживают около 63% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг.

По их данным, 23% респондентов придерживаются противоположного мнения — таких людей больше среди жителей южных и восточных областей.

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Опрос провели 24-28 марта 2021 года среди 2 тыс. респондентов. Метод опроса — личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Вакцину Спутник V не будут регистрировать в Украине

Российскую вакцину от коронавируса Спутник V ни при каких обстоятельствах не зарегистрируют в Украине. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, украинцев будут вакцинировать только безопасными препаратами с доказанной эффективностью.

В то же время политик отметил, что другие препараты, которые не подходят под эти критерии, не будут ввезены на территорию Украины.

Источник: Рейтинг

Фото: Pexels

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