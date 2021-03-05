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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Вакцину Спутник V ни при каких обстоятельствах не зарегистрируют в Украине — Степанов

Российскую вакцину от коронавируса Спутник V ни при каких обстоятельствах не зарегистрируют в Украине. Об этом 5 марта в Верховной Раде сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Максим Степанов

— По поводу Спутник V — ни при каких обстоятельств вакцина не будет зарегистрирована в Украине. То что касается регистрации в других странах — там Россия не забирала территории и не развязывала войну. Никаким аргументом вы меня не заставите зарегистрировать эту вакцину.

Глава Министерства здравоохранения отметил, что украинцев будут прививать только безопасными вакцинами с доказанной эффективностью. Другие препараты не будут ввезены на территорию страны.

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Россия использует Спутник V для пропаганды

В феврале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Россия использует Спутник V для пропаганды. В частности, РФ оказывает политическое давление на Донбасс, а также Восточную Европу.

Шмыгаль отметил, что для противодействия пропаганде необходима помощь Европейского Союза, в частности с вакцинами.

Фото: УНИАН

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