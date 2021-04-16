Більшість українців підтримують відмову від вакцини Спутник V – опитування

Переважна частина українців підтримує те, що в Україні не планують імунізуватися російською вакциною від коронавірусу Спутник V.

Таку позицію підтримують близько 63% українців. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи Рейтинг.

За їхніми даними, 23% респондентів дотримуються протилежної думки – таких людей найбільше серед мешканців південних та східних областей.

Опитування провели 24-28 березня 2021 року серед 2 тис. респондентів. Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Вакцину Спутник V не реєструватимуть в Україні

Російську вакцину від коронавірусу Спутник V ні за яких обставин не зареєструють в Україні. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, українців вакцинуватимуть лише безпечними препаратами з доведеною ефективністю.

Водночас політик зазначив, що інші препарати, які не підходять під ці критерії, не будуть завезені на територію України.