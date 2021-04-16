Крым и Донбасс не могут быть счастливыми без Украины — Зеленский

Владимир Зеленский считает, что временно оккупированные Донбасс и Крым не будут счастливыми без Украины и впоследствии превратятся в мертвые регионы, хуже, чем Чернобыльская зона отчуждения.

Президент сравнил Крым и Донбасс с оккупированными территориями Абхазии и Приднестровья.

— Я не видел там какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга. Я не видел там жизни. Поэтому я не вижу там счастья. А когда люди несчастны, они уезжают с этой территории, — рассказал Зеленский.

По мнению Зеленского, даже в Чернобыле будет больше жизни, так как эта зона интересует туристов.

— Значит, это будет “мертвая” территория. Это будет хуже, чем Чернобыль. Потому что даже в Чернобыль приезжают туристы. А это будут просто “мертвые” регионы, к сожалению, — подчеркнул президент.

Для того чтобы не допустить этого, люди в этих регионах должны осознать, что они украинцы и должны быть в Украине, добавил Зеленский.

Войска РФ в Крыму

Представитель миссии США в ОБСЕ Кортни Австриан во время специального совместного заседания Форума по сотрудничеству в сфере безопасности Постоянного совета в Вене сообщила, что во временно оккупированный Крым Россия перебросила от 15 до 25 тыс. военных дополнительно.

Австриан также отметила, что на границе с Украиной сейчас размещено более войск, чем когда-либо с 2014 года.