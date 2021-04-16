Крим та Донбас не можуть бути щасливими без України – Зеленський

Володимир Зеленський вважає, що тимчасово окуповані Донбас і Крим не будуть щасливими без України і згодом перетворяться на мертві регіони, гірші за Чорнобильську зону відчуження.

Президент порівняв Крим та Донбас із окупованими територіями Абхазії та Придністров’я.

– Я не бачив там якогось наукового прориву, крутих підприємств, хмарочосів Гонконгу. Я не бачив там життя. Тому я не бачу там щастя. А коли люди нещасливі, вони їдуть з тієї території, – розповів Зеленський.

На думку Зеленського, навіть у Чорнобилі буде більше життя, адже ця зона цікавить туристів.

– Отже, це буде “мертва” територія. Це буде гірше, ніж Чорнобиль. Тому що навіть у Чорнобиль приїжджають туристи. А це будуть просто “мертві” регіони, на жаль, – підкреслив президент.

Для того щоб не допустити цього, люди у цих регіонах мають усвідомити, що вони українці і повинні бути в Україні, додав Зеленський.

Війська РФ у Криму

Представник місії США в ОБСЄ Кортні Австріан під час спеціального спільного засідання Форуму зі співпраці у сфері безпеки Постійної ради у Відні повідомила, що до тимчасово окупованого Криму Росія перекинула від 15 до 25 тис. військових додатково.

Австріан також зазначила, що на кордоні з Україною зараз розміщено більше військ, ніж коли-небудь з 2014 року.