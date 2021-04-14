РФ додатково перекинула в Крим до 25 тис. військових – місія США в ОБСЄ

Росія перекинула до тимчасово анексованого Криму додатково від 15 до 25 тис. військових. Про це повідомила представник місії США в ОБСЄ Кортні Австріан під час спеціального спільного засідання Форуму зі співпраці у сфері безпеки Постійної ради у Відні.

Австріан зазначила, що згідно інформації, наразі у Російської Федерації на кордоні з Україною розміщено більше військ, ніж коли-небудь з 2014 року.

— РФ перекинула 15-25 тис. військових до Криму або ближче до кордонів України. Це піхота, протитанкові батальйони, гелікоптери, засоби ППО. У Криму, за нашими оцінками, чисельність військовослужбовців Росії становить 31 500 осіб, а також розгорнуті сучасні системи протиповітряної оборони, такі як С-400, винищувачі і крилаті ракети берегової оборони, – повідомила вона.

Австріан додала, що уздовж міжнародно визнаного кордону з Україною з 2015 року Росія значно збільшила численність своїх військ, розмістивши десятки тисяч військових, оновивши бази та розмістивши значно потужнішу наземну, повітряну та протиповітряну оборону.

Останнім часом Росія суттєво збільшує бойові дії своїх гібридних сил на окупованій частині Донбасу, грубо порушуючи режим припинення вогню та всіляко намагається звинуватити у цьому українські війська.

Також Кремль нарощує війська у Криму та біля кордонів України. Це викликало занепокоєння у західних союзників України. США, ЄС та НАТО висловили свою підтримку Україні та засудили дії Росії.

Північноатлантичний альянс закликав РФ негайно зупинити провокації та загострення ситуації на Донбасі.

Генсекретар НАТО Йенс Столтенберг підкреслив, що Альянс чітко відстежує усе, що відбувається на лінії зіткнення в районі проведення ООС на Донбасі, а також на ділянках російсько-українського кордону.