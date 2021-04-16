Митрополит Православной церкви Украины Епифаний обратился к украинцам в ​​связи с агрессивными действиями России.

Епифаний подчеркнул свою уверенность в том, что в Украине обязательно наступит мир, но страх нам в этом не поможет.

— В эти апрельские дни мы входим в восьмой год войны. Войны, которой мы не хотели, не инициировали и не провоцировали. Мы никогда не посягали на чужое, не стремились поработить других или захватить чью-то территорию. Войны, в которой мы защищаем Богом данную нам землю, наш народ и наши ценности, — подчеркивает Епифаний.

Также, по мнению Епифания, страна-агрессор знает, что украинский народ не уничтожить обстрелами и ложью, поэтому начала распространять среди украинцев вирус страха и увеличивать психологическое давление.

— Страх — действительно опасный “вирус”, который может убить изнутри. Но страх — это всего лишь инструмент, которым агрессор хочет покорить нас. Не бойтесь! Не падайте духом!

Митрополит еще раз напомнил, что украинская церковь всегда поддерживает украинский народ.

Реакция мировых лидеров на агрессию РФ

Не только украинский Митрополит обеспокоен наращиванием военной силы РФ на украинской границе. Свою обеспокоенность выразили канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

К деэскалации и дипломатическому решению кофликта призвал и президент США Джо Байден.