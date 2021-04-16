Митрополит Православної церкви України Епіфаній звернувся до українців у зв’язку з агресивними діями Росії.

Епіфаній підкреслив свою впевненість у тому, що в Україні обов’язково настане мир, але страх нам у цьому не допоможе.

– У ці квітневі дні ми входимо у восьмий рік війни. Війни, якої ми не хотіли, не ініціювали й не провокували. Ми ніколи не зазіхали на чуже, не прагнули поневолити інших чи загарбати чиюсь територію. Війни, в якій ми захищаємо Богом дану нам землю, наш народ і наші цінності, – підкреслює Епіфаній.

Також, на думку Епіфанія, країна-агресор знає, що український народ не знищити обстрілами і брехнею, тож почала ширити серед українців вірус страху та збільшувати психологічний тиск.

– Страх – дійсно небезпечний “вірус”, що може вбити зсередини. Але страх – це всього лиш інструмент, яким агресор хоче підкорити нас. Не бійтеся! Не падайте духом!

Митрополит вкотре нагадав, що українська церква завжди підтримує український народ.

Реакція світових лідерів на агресію РФ

Не тільки український митрополит занепокоєний нарощенням військової сили РФ на українському кордоні. Своє занепокоєння висловили канцлер Німеччини Ангела Меркель та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

До деескалації та дипломатичного вирішення кофлікту закликав і президент США Джо Байден.