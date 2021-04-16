Нові санкції США проти РФ повинні завдати реального удару – Washington Post

Нові санкції США проти РФ, оголошені напередодні, є занадто м’якими і не стримають Росію зараз, коли вона поводиться войовничо.

Білий дім оголосив, що висилає 10 російських дипломатів та запроваджує санкції проти низки компаній та громадян Росії, але все це не завдає удару по основі влади Володимира Путіна, вважають американські журналісти.

– Можливо Путін відреагує на відносну стриманість Байдена тією ж монетою. Якщо він відведе війська від України й відпустить Навального, то ініціативу адміністрації можна буде вважати успіхом. Якщо ж російський лідер Росії відмахнеться і продовжить підривати економіку США та їхню політичну систему, адміністрації Байдена доведеться запровадити нові санкції. І цього разу вони мають завдати реального удару, – пише Washington Post.

Нові санкції стали відповіддю на втручання в американські вибори, хакерські атаки і загарбання Криму. Президент США Джо Байден пояснив, що Америка хоче діалогу з Росією, але не заплющуватиме очі на її зловмисні дії та відповідатиме пропорційно.

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Байден також висловив свою стурбованість щодо стягування російських військ до українського кордону та окупованого Криму та зазначив, що настав час деескалації напруження шляхом дипломатії.

– Я висловив занепокоєння нарощуванням Росією військ біля кордону України та в окупованому Криму. Також підтвердив підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України. І рішуче закликав утримуватися від будь-яких воєнних дій. Нині настав час деескалації. Пора рухатися вперед шляхом вдумливого діалогу та дипломатії, – сказав Байден.

Росія реагує традиційно – нічого не визнає й у відповідь на санкції погрожує контрсанкціями, заявила прес-секретар міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

Увага міжнародної спільноти зараз більше прикута до накопичення Росією військ біля українського кордону та в Криму.

Це стало однією з головних тем розмови, яку провели напередодні канцлер Німеччини Ангела Меркель і канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо.

Обидва лідери висловили занепокоєння ситуацією і підтвердили підтримку суверенітету, безпеки і територіальної цілісності України.

Тим часом Росія продовжує перекидати війська, до окупованого Криму передислокували підрозділи 58-ї армії Південного військового округу, військові з яких у 2014 році воювали на боці бойовиків на Донбасі.

На стягнення російських військ відреагувала і Велика Британія. Міністерство закордонних справ країни викликало російського посла Андрія Келіна через нарощування військ РФ біля українських кордонів.

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