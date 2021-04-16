Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северный поток-2 — это инструмент энергетической войны.

По мнению Зеленского, если газопровод все же достроят, то в этой войне проигрывает не только Украина.

— Поэтому какая разница, какие войска воюют против тебя? Надо помнить — это не вопрос бизнеса. Бизнеса Европы и России. Нет, это вопрос войны, — отметил президент.

По словам главы государства, завершение строительства Северного потока-2 еще раз покажет России, что “так можно”, так же как было с Абхазией, Нагорным Карабахом, Приднестровьем, а также Крымом и Донбассом.

— И это так же, как с нашими оккупированными территориями. Если люди признают и привыкают, с этим живут, то, значит, так нельзя. Начиная с Абхазии, с Нагорного Карабаха, Приднестровья, а сейчас — Крым, Донбасс. Крыма и Донбасса не было бы, если бы еще тогда мир сказал “так нельзя”, — подчеркнул президент.

Санкции против Северного потока-2

США рассматривают введение санкций против Северного потока-2, но это достаточно сложный вопрос для страны, рассказал президент Джо Байден.

Во время своего видеообращения Байден также напомнил, что он с самого начала был против строительства газопровода.