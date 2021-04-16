Байден назвав санкції проти Північного потоку-2 складним питанням

У США розглядається варіант запровадження санкцій проти російського газопроводу Північний потік-2, однак для країни це складне питання.

Про це під час свого відеозвернення заявив президент США Джо Байден.

– Північний потік-2 – це складне питання, яке зачіпає наших союзників у Європі, – зазначив Джо Байден, коментуючи можливе запровадження обмежувальних заходів.

Водночас він нагадав, що з самого початку виступав проти цього проекту.

Санкції США проти Північного потоку-2

У квітні ЗМІ повідомляли, що у США вже затвердили два пакети санкцій проти російського газопроводу Північний пакет-2.

Однак кінцеве рішення щодо обмежень поки не ухвалено, повідомили джерела в адміністрації Байдена журналістам.

Детальніше про запровадження санкцій проти Північного потоку-2 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The White House