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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Це питання війни: Зеленський про будівництво Північного потоку-2

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Північний потік-2 – це інструмент енергетичної війні.

Це питання війни: Зеленський про будівництво Північного потоку-2

На думку Зеленського, якщо газопровід все ж таки добудують, то у цій війні програє не тільки Україна.

– Тому яка різниця, які війська воюють проти тебе? Треба пам’ятати – це не питання бізнесу. Бізнесу Європи й Росії. Ні, це питання війни, – зазначив президент.

За словами очільника держави, завершення будівництво Північного потоку-2 ще раз покаже Росії, що “так можна”, так само як було із Абхазією, Нагірним Карабахом, Придністров’ям, а також Кримом та Донбасом.

– І це так само, як з нашими окупованими територіями. Якщо люди визнають і звикають, з цим живуть, то, значить, так можна. Починаючи з Абхазії, з Нагірного Карабаху, Придністров’я, а зараз – Крим, Донбас. Криму й Донбасу не було б, якби ще тоді світ сказав “так не можна”, – підкреслив президент.

Санкції проти Північного потоку-2

США розглядають запровадження санкцій проти Північного потоку-2, але це досить складне питання для країни, розповів президент Джо Байден.

Під час свого відеозвернення Байден також нагадав, що він із самого початку був проти будівництва газопроводу.

Джерело: Офіс президента

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