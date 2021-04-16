Украина не пойдет в наступление: Зеленский об эскалации на Донбассе

Украина не собирается поддаваться на запугивание и провокации РФ на линии разграничения на Донбассе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Они (российские наемники — Ред. ) “ждут”, что мы пойдем на востоке Украины в наступление. Но мы не дадим им “такого счастья”.

Владимир Зеленский убежден, что Россия использует рычаг давления — политического, милитаризованного и психологического.

На вопрос, планирует ли Путин аннексировать территории так называемой ЛДНР, президент Украины ответил критично.

— Мне кажется, я знаю, чего он хочет, но я не хотел бы его подталкивать.

Потому что всегда есть надежда на 1%, что этого не желает. Или даже если хочет, то не сделает.