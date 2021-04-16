Украина не пойдет в наступление: Зеленский об эскалации на Донбассе

Украина не собирается поддаваться на запугивание и провокации РФ на линии разграничения на Донбассе.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
— Они (российские наемники — Ред.) “ждут”, что мы пойдем на востоке Украины в наступление. Но мы не дадим им “такого счастья”.
Владимир Зеленский убежден, что Россия использует рычаг давления — политического, милитаризованного и психологического.
На вопрос, планирует ли Путин аннексировать территории так называемой ЛДНР, президент Украины ответил критично.
— Мне кажется, я знаю, чего он хочет, но я не хотел бы его подталкивать.
Потому что всегда есть надежда на 1%, что этого не желает. Или даже если хочет, то не сделает.
Напряженную реакцию РФ, по мнению Зеленского, объясняет сближение Украины с НАТО.
Кулеба об эскалации на границе
15 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обострение ситуации на российско-украинской границе будет стоить России слишком дорого.
РФ рассчитывает на появление иностранных боевых подразделений в Украине, чтобы получить повод для наступления.
Дмитрий Кулеба подчеркнул, что выступает против такого варианта развития событий на российско-украинской границе.