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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Украина не пойдет в наступление: Зеленский об эскалации на Донбассе

Украина не собирается поддаваться на запугивание и провокации РФ на линии разграничения на Донбассе.

Зеленський

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Они (российские наемники — Ред.) “ждут”, что мы пойдем на востоке Украины в наступление. Но мы не дадим им “такого счастья”.

Владимир Зеленский убежден, что Россия использует рычаг давления — политического, милитаризованного и психологического.

На вопрос, планирует ли Путин аннексировать территории так называемой ЛДНР, президент Украины ответил критично.

— Мне кажется, я знаю, чего он хочет, но я не хотел бы его подталкивать.

Потому что всегда есть надежда на 1%, что этого не желает. Или даже если хочет, то не сделает.

Напряженную реакцию РФ, по мнению Зеленского, объясняет сближение Украины с НАТО.

Кулеба об эскалации на границе

15 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обострение ситуации на российско-украинской границе будет стоить России слишком дорого.

РФ рассчитывает на появление иностранных боевых подразделений в Украине, чтобы получить повод для наступления.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что выступает против такого варианта развития событий на российско-украинской границе.

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