Україна не піде в наступ: Зеленський про ескалацію на Донбасі

Україна не збирається піддаватися на залякування і провокації РФ на лінії розмежування на Донбасі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Вони (російські найманці – Ред.) “чекають”, що ми підемо на сході України в наступ. Але ми не дамо їм “такого щастя”.

Володимир Зеленський переконаний, що Росія використовує важіль тиску – політичного, мілітаризованого і психологічного.

На запитання, чи планує Путін анексувати території так званої ЛДНР, президент України відповів критично.

– Мені здається, я знаю, чого він хоче, але я не хотів би його підштовхувати. Тому що завжди є надія на 1%, що він цього не бажає. Або навіть якщо хоче, то не зробить.

Напружену реакцію РФ, на думку Зеленського, пояснює зближення України з НАТО.

Кулеба про ескалацію на кордоні

15 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що загострення ситуації на російсько-українському кордоні коштуватиме Росії занадто дорого.

РФ розраховує на появу іноземних бойових підрозділів в Україні, щоб отримати привід для наступу.

Дмитро Кулеба підкреслив, що виступає проти такого варіанту розвитку подій на російсько-українському кордоні.