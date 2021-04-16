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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Похищение Вербицкого и Луценко: нового подозреваемого взяли под стражу в зале суда

Печерский районный суд города Киева взял под стражу в зале суда нового подозреваемого по делу о похищении и пытках активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

тюрьма

Отмечается, что подозреваемый вместе с другими лицами в 2014 году похитил из Александровской клинической больницы города столицы этих активистов, а в дальнейшем участвовал в их пытках уже после того, как участников акции протеста вывезли в лес.

Мужчине сообщили о подозрении в пытках по предварительному сговору группой лиц, похищении и незаконном лишении свободы двух человек, повлекшее тяжкие последствия — смерть человека, а также незаконном препятствовании проведению собраний и митингов.

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Досудебное расследование продолжается — в настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства преступлений и лиц, которые их совершили.

Похищение активистов Майдана

В январе 2014 года во время Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого похитили неизвестные из Александровской больницы и вывезли за город. После пыток мужчин оставили в лесу — Юрий Вербицкий умер от полученных травм.

В Офисе генпрокурора напомнили, что за совершение этих преступлений к уголовной ответственности уже привлечены 15 человек. По шести из них дела рассматриваются судами, в частности относительно двух человек заочно. Девять человек объявили в розыск.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Dreamstime

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