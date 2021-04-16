Печерский районный суд города Киева взял под стражу в зале суда нового подозреваемого по делу о похищении и пытках активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Отмечается, что подозреваемый вместе с другими лицами в 2014 году похитил из Александровской клинической больницы города столицы этих активистов, а в дальнейшем участвовал в их пытках уже после того, как участников акции протеста вывезли в лес.

Мужчине сообщили о подозрении в пытках по предварительному сговору группой лиц, похищении и незаконном лишении свободы двух человек, повлекшее тяжкие последствия — смерть человека, а также незаконном препятствовании проведению собраний и митингов.

Досудебное расследование продолжается — в настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства преступлений и лиц, которые их совершили.

Похищение активистов Майдана

В январе 2014 года во время Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого похитили неизвестные из Александровской больницы и вывезли за город. После пыток мужчин оставили в лесу — Юрий Вербицкий умер от полученных травм.

В Офисе генпрокурора напомнили, что за совершение этих преступлений к уголовной ответственности уже привлечены 15 человек. По шести из них дела рассматриваются судами, в частности относительно двух человек заочно. Девять человек объявили в розыск.