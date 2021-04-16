Печерський районний суд міста Києва взяв під варту у залі суду нового підозрюваного у справі про викрадення і катування активістів Майдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

Зазначається, що підозрюваний разом з іншими особами у 2014 році викрав з Олександрівської клінічної лікарні міста столиці цих активістів, а надалі брав участь в їхньому катуванні вже після того, як учасників акції протесту вивезли до лісу.

Чоловікові повідомили про підозру у катуванні за попередньою змовою групою осіб, викраденні та незаконному позбавленні волі двох осіб, що спричинило тяжкі наслідки – смерть людини, а також незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітингів.

Досудове розслідування триває – наразі слідство встановлює всі обставини злочинів та осіб, які їх вчинили.

Викрадення активістів Майдану

У січні 2014 року під час Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького викрали невідомі особи з Олександрівської лікарні та вивезли за місто. Після тортур чоловіків залишили в лісі – Юрій Вербицький помер від отриманих травм.

В Офісі генпрокурора нагадали, що за вчинення цих злочинів до кримінальної відповідальності вже притягнули 15 осіб. Щодо шести з них справи розглядаються судами, зокрема щодо двох осіб заочно. Дев’ять осіб оголосили у розшук.