В Киеве полиция за сутки проверила более 500 объектов на соблюдение карантина. 50 заведений получили штрафы — несмотря на запрет, они работали и обслуживали посетителей внутри.

Среди нарушителей — Hype, 50, Ишак, Спаркс, Shef, ресторан в гостинице Favor Park и другие. На руководство этих учреждений составили административные протоколы. Они должны заплатить от 34 до 170 тыс. грн.

Все клиенты покинули развлекательные заведения, после этого сотрудники Госпродспоживслужбы провели там дезинфекцию.

Кроме того, правоохранители составили 250 протоколов на посетителей заведений. Они также могут быть привлечены к уплате штрафа от 17 до 34 тыс. грн.







Работали, несмотря на локдаун: в Киеве за сутки оштрафовали 50 заведений / 2 фотографии

Карантин в Киеве

Усиленный карантин в Киеве действует с 5 апреля. Сначала власти установили строгие меры до 16 апреля, однако недавно карантин продлили до 30 апреля.

В настоящее время общественный транспорт в столице работает только по специальным пропускам. Им могут пользоваться только сотрудники критически важной для населения индустрии.

Подробнее, как действует карантин в Киеве и полный список ограничений — в материале Фактов ICTV.