У Києві поліція за добу перевірила понад 533 об’єкти на дотримання карантинних обмежень. 50 закладів отримали штрафи – попри заборону вони працювали та обслуговували відвідувачів всередині.

Для контролю за виконанням карантинних обмежень, працівники поліції Києва постійно проводять моніторинг суб’єктів господарювання та перевіряють дотримання протиепідемічних заходів як фізичними, так і юридичними особами.

– Правоохоронці зафіксували факти порушення карантинних вимог та притягнули до відповідальності адміністраторів закладів. У результаті за не виконання вимог статті 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, на посадових осіб поліцейські склали 50 протоколів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тис. грн, – повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Серед порушників – Hype, 50, Ішак, Спаркс, Shef, ресторан у готелі Favor Park та інші. На керівництво цих закладів склали адміністративні протоколи.







Андрій Крищенко: Поліція Києва посилює контроль над дотриманням карантинних обмежень / 2 фотографии

Крім того, правоохоронці склали 250 протоколів на відвідувачів закладів. Вони також можуть бути притягнені до сплати штрафу від 17 до 34 тис. грн. Після того, як усі відвідувачі покинули заклад, працівники Держспоживслужби провели обробку приміщень.

– Вкотре звертаємось до керівників розважальних закладів, які всупереч діючих обмежень часто вдаються до хитрощів та організовують у закладах закриті вечірки з обмеженим доступом. Запевняємо, що усі такі факти не залишаться поза увагою правоохоронців, – додав керівник столичного главку.

Карантин у Києві

Посилений карантин у Києві діє з 5 квітня. Спочатку влада встановила суворі заходи до 16 квітня, однак нещодавно карантин продовжили до 30 квітня. Під час дії посиленого карантину заборонена робота закладів громадського харчування та інших об’єктів господарської діяльності.

На цей час громадський транспорт у столиці працює лише за спеціальними перепустками. Ним можуть користуватися лише працівники критично важливої для населення індустрії. Детальніше про карантин у Києві та повний список обмежень – у матеріалі Фактів ICTV.