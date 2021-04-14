Локдаун в Киеве 2021

В Киеве продлили жесткий карантин еще на две недели, то есть до 30 апреля. В частности, в столице транспорт будет работать исключительно по спецпропускам.
Об этом сообщил мер города Виталий Кличко.
— Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении суровых ограничительных мер в Киеве на две недели, то есть до 30 апреля, — отметил мэр города.
Такое решение было принято из-за того, что медицинская система Киева может просто не справиться с количеством больных.
Список ограничений во время локдауна до 30 апреля:
- в Киеве закрыты школы и детсады;
- общественный транспорт будет работать по спецпропускам;
- заведения общественного питания работают на вынос и доставку;
- под запретом работа продуктовых ярмарок.
Локдаун в Киеве
С 5 апреля в Киеве ввели более строгие карантинные ограничения. Власти установили их до 16 апреля. Общественный транспорт перевозит только работников предприятий критической инфраструктуры по специальным пропускам. Общепит работает исключительно на вынос, а предприятия и компании должны были по возможности перевести работников на удаленную работу.
Хотя 13 апреля КГГА продолжила запрет на работу ярмарок в Киеве, но разрешила начать монтаж летних площадок.
Ограничения ввели из-за ухудшения ситуации в городе с распространением коронавируса.
Однако пока показатели зараженных и госпитализированы в городе не падают.
Так, 14 апреля в Киеве 1 457 случаев Covid-19, 13 апреля — 1 503.
Ранее ходили слухи, что в КГГА планируют продлить локдаун до 10 мая, чтобы майские праздники и Пасха не спровоцировали всплеск заболеваемости.