Локдаун в Киеве 2021

В Киеве продлили жесткий карантин еще на две недели, то есть до 30 апреля. В частности, в столице транспорт будет работать исключительно по спецпропускам.

Об этом сообщил мер города Виталий Кличко.

— Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении суровых ограничительных мер в Киеве на две недели, то есть до 30 апреля, — отметил мэр города.

Такое решение было принято из-за того, что медицинская система Киева может просто не справиться с количеством больных.

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Список ограничений во время локдауна до 30 апреля:

в Киеве закрыты школы и детсады;

общественный транспорт будет работать по спецпропускам;

заведения общественного питания работают на вынос и доставку;

под запретом работа продуктовых ярмарок.

Локдаун в Киеве

С 5 апреля в Киеве ввели более строгие карантинные ограничения. Власти установили их до 16 апреля. Общественный транспорт перевозит только работников предприятий критической инфраструктуры по специальным пропускам. Общепит работает исключительно на вынос, а предприятия и компании должны были по возможности перевести работников на удаленную работу.

Хотя 13 апреля КГГА продолжила запрет на работу ярмарок в Киеве, но разрешила начать монтаж летних площадок.

Ограничения ввели из-за ухудшения ситуации в городе с распространением коронавируса.

Однако пока показатели зараженных и госпитализированы в городе не падают.

Так, 14 апреля в Киеве 1 457 случаев Covid-19, 13 апреля — 1 503.

Ранее ходили слухи, что в КГГА планируют продлить локдаун до 10 мая, чтобы майские праздники и Пасха не спровоцировали всплеск заболеваемости.