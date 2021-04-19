Карантин на Пасху 2021 в Украине пока не планируют усиливать. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Но глава Минздрава отметил, что нужно будет соблюдать все те ограничения, которые действуют сейчас в каждом регионе, в зависимости от того, в какой зоне карантина он находится.

— По поводу ограничений на Пасху. Я считаю, что мы должны придерживаться тех правил, которые у нас установлены. Я не анонсировал никаких особых режимов. Я говорю о том, что если регион будет находиться, например, в красной зоне, то должны действовать все необходимые ограничения, которые ему соответствуют, — объяснил министр.

Карантин на Пасху

Накануне главный санврач Виктор Ляшко говорил, что полностью закрывать храмы на Пасху власть не планирует. Поскольку определенные ограничения для церквей уже предусмотрены правилами адаптивного карантина.

Кроме того, он не исключал, что внутрь церкви сможет попасть только часть верующих, а остальным придется слушать службу на улице.

Как могут праздновать Пасху в Украине и других странах — читайте в нашем материале.

Источник: Украина 24

Фото: Михайловский собор