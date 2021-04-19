Карантин на Великдень 2021 в Україні поки не планують посилювати. Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Але очільник МОЗ зауважив, що потрібно буде дотримуватимся тих обмежень, які діють наразі у кожному регіоні, залежно від того, до якої зони карантину він належать.

– З приводу обмежень на Великдень. Я вважаю, що ми повинні дотримуватися тих правил, які у нас встановлені. Я не анонсував жодних особливих режимів. Я кажу про те, що якщо регіон перебуватиме, наприклад, у червоній зоні, то повинні діяти всі необхідні обмеження, якій їй відповідають, – пояснив міністр.

Карантин на Великдень

Напередодні головний санлікар Віктор Ляшко говорив, що повністю закривати храми на Великдень влада не планує. Оскільки певні обмеження для церков уже передбачені правилами адаптивного карантину.

Крім того, він не виключав, що всередину церкви зможе потрапити тільки частина вірян, а іншим доведеться слухати службу на вулиці.

Як можуть святкувати Великдень в Україні та інших країнах – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Україна 24

Фото: Михайлівський собор