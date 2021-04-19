Мэр Львова Андрей Садовой рассказал, как в городе будут праздновать Пасху, учитывая неблагоприятную ситуацию с коронавирусом.

Львовские городские власти сообщили, что провели встречи с настоятелями всех конфессий и врачами, которые объяснили сложность ситуации.

Сейчас горсовет работает над разработкой протокола, согласно которому все мероприятия должны происходить исключительно на открытом воздухе и с соблюдением социальной дистанции.

В частности, священнослужители позволяют верующим провести освящение корзин самостоятельно, в домашних условиях с помощью святой воды.

— Нам категорически нельзя допустить, чтобы много людей собиралось в одном месте, так как это сразу даст рост заболеваемости. Духовенство это осознает, отцы понимают свою ответственность. Нужно думать о своей безопасности, ведь мы все знаем, что береженого Бог бережет, — отметил Андрей Садовой.

Карантин во Львове

16 апреля львовский горсовет продлил жесткий карантин в городе до 4 мая, но снял ряд ограничений.

В частности, позволил продолжить очное обучение ученикам младшей школы, восстановить работу непродовольственных рынков, летних площадок и террас.

Источник: Львовский городской совет

Фото: Львовский городской совет