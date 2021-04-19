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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Євгенія Шапоренко |

Что будет с курсом валют в Украине до конца года — прогноз Марченко

Что будет с курсом валют в Украине до конца года — прогноз Марченко

Курс гривны до конца 2021 года будет стабильным по отношению к иностранным валютам.

Об этом заявил глава Минфина Сергей Марченко.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что они не будут удерживать курс в случае серьезных колебаний.

— Я не думаю, что Шевченко прямо так сказал. У НБУ есть политика валютных интервенций, и они действуют в рамках ее. Мы со своей стороны не видим оснований для резких колебаний курса. Я считаю, что курс должен быть и будет стабильный, отметил Марченко.

Каким будет курс валют в апреле

Второй месяц весны, апрель, в Украине начался с валютных колебаний. В начале первых чисел курс валют в апреле был на уровне 27,82-27, 83 грн за $1. Однако с 5 апреля курс доллара подскочил, а затем снова подешевел.

Экономист Александр Хмелевский отмечает, что в течение апреля не стоит ожидать значительных колебаний курса доллара. Он объясняет эту мысль тем, что сейчас Украина имеет достаточные валютные резервы, чтобы предотвратить снижение курса гривны относительно других валют.

Источник: LB.ua

Фото: УНИАН

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