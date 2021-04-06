Апрель в Украине начался с валютных колебаний. Если в первых числах стоимость американской валюты оставалась на уровне 27,82-27, 83 грн за $1, то уже с 5 апреля она резко подскочила.

Так, согласно курсу Нацбанка, по состоянию на 5 апреля гривна ослабла на 12 копеек, поэтому официальный курс доллара составлял 27,95 грн/$1. А вот по состоянию на 6 апреля, согласно курсу НБУ, доллар подешевел на еще на 2 копейки и теперь его стоимость составляет 27,93 грн.

А вот в обменниках Киева стоимость американской валюты, наоборот, была несколько дешевле. Так, 5 апреля $1 можно было купить за 27 78-27,83 грн. Продавали американскую валюту дороже — по 27,81-27,85 грн за $1.

Хотя перед выходными ситуация была несколько иной. Доллар в обменниках Киева покупали в среднем по 27,86 — 27,82, а продавали по 27,88-27,92 грн. Поэтому в обменниках за выходные американская валюта, наоборот, подешевела.

Но к чему в итоге приведут такие валютные колебания, и стоит ли ждать подорожания доллара в апреле — читайте в прогнозе на Фактах ICTV.

Экономист Александр Хмелевский в комментарии Фактам ICTV говорит, что, несмотря на такие прыжки, в течение апреля не стоит ожидать значительных колебаний курса доллара. Эксперт объясняет, что сейчас Украина имеет достаточные валютные резервы, чтобы предотвратить снижение курса гривны относительно других валют.

Также Александр Хмелевский убежден, что в стране не возникнет проблем с обслуживанием внешнего долга. Ведь на сегодняшний день дефицит внешнеторгового баланса находится в пределах допустимого.

В то же время наметилась тенденция к оттоку инвестиций. Также сокращаются переводы валюты заробитчанами. Поэтому все это негативно влияет на курс гривны, — предостерегает экономист.

Также эксперт отмечает, что ситуация с распространением коронавируса и введение нового локдауна во многих областях тоже способствует снижению национальной валюты. Поэтому общей тенденцией все же будет умеренная девальвация гривны.

По словам Александра Хмелевского, ожидается, что в течение апреля курс гривны к доллару будет колебаться в пределах 27,8-28,5 грн за $1.

Поэтому, учитывая такую ​​ситуацию, эксперт советует украинцам хранить свои сбережения в иностранной валюте, в том числе в долларах и евро. Кроме того добавляет: если есть свободные средства, которые вы не планируете тратить в ближайшие несколько месяцев, то стоит ее купить.

Что будет с курсом доллара к концу 2021 года

Накануне аналитики агентства S&P Global Ratings прогнозировали, что курс доллара в Украине до конца 2021 года повысится до отметки 29,5 грн/$.

В то же время на конец 2022-го американская валюта вырастет до 30 грн, на конец 2023 составит 30,5 грн и на конец 2024-го достигнет отметки 31 грн.