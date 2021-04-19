Курс гривні до кінця 2021 року стабільним щодо іноземних валют.

Про це заявив глава Мінфіну Сергій Марченко.

Раніше глава НБУ Кирило Шевченко зазначив, що вони не будуть утримувати курс в разі серйозних коливань.

– Я не думаю, що Шевченко прямо так сказав. У НБУ є політика валютних інтервенцій, і вони діють у її рамках. Ми зі свого боку не бачимо підстав для різких коливань курсу. Я вважаю, що курс повинен бути і буде стабільний, зазначив Марченко.

Яким буде курс валют у квітні

Другий місяць весни, квітень, в Україні почався з валютних коливань. На початку перших чисел курс валют у квітні був на рівні 27,82-27,83 грн за $1. Однак з 5 квітня курс долара підскочив, а потім знову здешевшав.

Економіст Олександр Хмелевський зазначає, що протягом квітня не варто очікувати значних коливань курсу долара. Він пояснює цю думку тим, що зараз Україна має достатні валютні резерви, щоб запобігти зниженню курсу гривні щодо інших валют.