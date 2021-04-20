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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

12 областей в красной зоне и три в желтой: карантинное зонирование 20 апреля

люди в масках

По состоянию на 20 апреля 2021 года в 12 областях Украины и Киеве установлен красный уровень эпидемической опасности.

В красную зону карантина вошли Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская,  Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В перечне оранжевой зоны – Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

В желтой зоне пока находятся Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская области.

Карантин в Украине

С 24 февраля 2021 года в Украине действует модель адаптивного карантина.

адаптивний карантин - червоний рівень

Согласно ей, регионы из-за ситуации с коронавирусом относят в разные зоны — красную, оранжевую, желтую и зеленую.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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