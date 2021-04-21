Давайте встретимся на Донбассе, где идет война — Зеленский обратился к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину и предложил встретиться в любой точке Донбасса, где идет война.

Украинский гарант об этом заявил в своем обращении, которое было опубликовано ночью 20 апреля.

Зеленский напомнил, что РФ отказалась поддержать полное прекращение огня и предложила встретиться на линии разграничения, чтобы точно увидеть и понять ситуацию.

— А что же мне понимать? Я прекрасно все понимаю. Я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Слава Украине! — отметил Зеленский.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский записал обращение относительно ситуации на Донбассе.

Он отметил, что Украина не хочет войны, но она к ней готова. Президент подчеркнул, что наша страны всегда будет бороться за мир дипломатическим путем.

Кроме того, Зеленский попросил граждан фильтровать информации и не верить фейкам.