Украина не хочет войны и никогда не начинает ее первой, однако она готова к этому. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении по поводу ситуации на Донбассе.

— Хочет ли войны Украины? — нет. Но готова ли она к ней? — да. Перестанет ли Украина бороться за мир дипломатическим путем? — никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? — всегда. Наш принцип простой — Украина не начинает войну первой, но всегда стоит до последнего.

Глава государства призвал украинцев фильтровать информацию в интернете и не доверять слухам.

— Нужно ли нам сегодня быть бдительными? — да. Нужно ли нам бояться? — нет. Украина 2021 сильно отличается от Украины 2014. Мы не боимся, потому что в Украины 2021 нет иллюзий. Мы понимаем, кто настоящий друг и брат, кто может подставить плечо, а кто ударить в спину.

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Зеленский заявил, что сейчас Украина понимает все возможные сценарии и знает, что делать при любом развитии ситуации. Он отметил украинских военнослужащих и общество, которые всегда готовы защищать Украину то ли на передовой, то ли на волонтерских началах.

Президент Украины подчеркнул, что Украина имеет поддержку иностранных партнеров, в частности НАТО, США, Франции, Великобритании, Германии, Турции.

Зеленский обратился к Путину

Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину. Он предложил президенту Российской Федерации встретиться на Донбассе, где идет война.

Смотрите обращение Зеленского к Путину на Фактах ICTV.