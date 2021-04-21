Давайте зустрінемося на Донбасі, де йде війна – Зеленський звернувся до Путіна

Президент України Володимир Зеленський звернувся до глави Кремля Володимира Путіна і запропонував зустрітися в будь-якій точці Донбасу, де йде війна.

Український гарант про це заявив у своєму зверненні, яке було опубліковане вночі 20 квітня.

Зеленський нагадав, що РФ відмовилася підтримати повне припинення вогню і запропонувала зустрітися на лінії розмежування, щоб точно побачити і зрозуміти ситуацію.

– А що мені розуміти? Я прекрасно все розумію. Я кожен місяць там буваю. Пане Путін, я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна. Слава Україні! – зазначив Зеленський.

20 квітня президент України Володимир Зеленський записав звернення щодо щодо ситуації на Донбасі.

Він зазначив, що Україна не хоче війни, проте вона до неї готова. Президент наголосив, що наша країни завжди буде боротися за мир дипломатичним шляхом.

Крім того, Зеленський попросив громадян фільтрувати інформації та не вірити фейкам.