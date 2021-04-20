РФ ограничила полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моря — NOTAM

С 20 по 24 апреля Россия ввела временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря. На это указывают данные международного сообщения для пилотов NOTAM.

Согласно координатами, в зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. входит воздушное пространство над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающие к Южному берегу Крыма территориальные воды, а также часть международных вод Черного моря.

Накануне Россия уже сообщала, что с 24 апреля до 31 октября прекратит проход через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря.

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В частности, это касается акватории вдоль Южного берега Крыма (от Севастополя до Гурзуфа), района возле берегов Керченского полуострова (около Опукского природного заповедника) и морского участка к западу от Крыма.

Ограничение судоходства в Черном море

На днях Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за намерения России закрыть часть акваторий и ограничить судоходство в Черном море.

Поэтому Украина требует отменить это решение и прекратить эскалацию в регионе.

В то же время Россия объявила, что до октября 2021 года часть акваторий в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений будет закрыта.