РФ обмежила польоти над частиною окупованого Криму і Чорного моря – NOTAM

З 20 до 24 квітня Росія запровадила тимчасові обмеження на польоти над частиною Криму і Чорного моря. На це вказують дані міжнародного повідомлення для пілотів NOTAM.

Згідно координатами, в зону обмеження польотів до висоти 19 тис. належить повітряний простір над південною частиною Криму (від Севастополя до Феодосії), прилеглі до Південного берега Криму територіальні води, а також частина міжнародних вод Чорного моря.

Напередодні Росія вже повідомляла, що з 24 квітня до 31 жовтня припинить прохід через територіальні води РФ для іноземних військових кораблів та інших державних суден у низці районів Чорного моря.

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Зокрема, це стосується акваторії уздовж Південного берега Криму (від Севастополя до Гурзуфа), району біля берегів Керченського півострова (поблизу Опукського природного заповідника) і морської ділянки на захід від Криму.

Обмеження судноплавства в Чорному морі

Днями Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через намір Росії закрити частину акваторій та обмежити судноплавство в Чорному морі.

Тому Україна вимагає скасувати це рішення та припинити ескалацію в цьому регіоні.

Водночас Росія оголосила, що до жовтня 2021 року частина акваторій в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань буде закрита.