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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Украина требует от РФ прекратить ограничение судоходства в Черном море

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за намерения Российской Федерации закрыть часть акватория и ограничить судоходство в Черном море, а также требует отменить это решение и прекратить эскалацию в регионе.

МЗС

Россия объявила о закрытии со следующей недели до октября 2021 года части акватория в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений.

В МИД отметили, что такие действия — очередная попытка нарушения принципов международного права, поскольку именно Украина имеет полномочия регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря.

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Также этот шаг нарушает право на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву. Согласно Конвенции, Россия не должна мешать транзитному проходу через международный пролив к портам в Азовском море. В Министерстве отмечают, что такое поведение РФ указывает на отсутствие намерений отказаться от агрессии против Украины.

Санкции США против России

15 апреля США ввели ряд санкций против Российской Федерации. В частности Соединенные Штаты намерены выслать 10 дипломатов, которые являются представителями спецслужб России.

Также США вводят санкции против шести российских технологических компаний, которые занимались разработкой и способствовали злонамеренной кибер-деятельности.

В то же время под санкции попали 32 юридических и физических лиц, пытавшихся повлиять на результаты на выборах президента США в 2020 году, а также создать случаи дезинформации.

В НАТО и Евросоюзе выразили поддержку США о введении санкций против России. Стороны также выразили обеспокоенность из-за наращивания войск РФ возле границ Украины.

Источник: МИД

Фото: Depositphotos

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