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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Скандал с флагом Украины: выступление Гончаренко в ПАСЕ прервали

Скандал с флагом Украины: выступление Гончаренко в ПАСЕ прервали

Во время выступления в ПАСЕ народный депутат Алексей Гончаренко продемонстрировал флаг Украины с дырками от российских пуль, привезенный из Донбасса.

После этого президент ассамблеи Хендрик Дэмс прервал его речь и предупредил о возможной ответственности за такие действия.

На заседании 20 апреля обсуждали стратегические приоритеты ассамблеи.

Нардеп решил высказаться относительно того, почему не поднимается вопрос о суверенности и территориальной целостности государств-членов Совета Европы и мирном разрешении конфликтов в Европе.

— Только что президент ПАСЕ Хендрик Дэмс остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями за то, что я показал простреленный флаг Украины с фронта на Донбассе, — написал он.

На видео заметно, как меняется реакция президента ассамблеи после того, как Гончаренко развернул флаг.

Сначала он отвел взгляд, а потом попросил выключить микрофон украинском делегату.

— В ассамблее не разрешено приходить с флагами стран. Это просто невероятно, — сказал Хендрик Дэмс.

О каких дисциплинарных санкциях, на которые намекнул президент ПАСЕ, может идти речь, пока не сообщается.

Украина в ПАСЕ

На сессии Парламентской ассамблеи Совета Европе 20 апреля украинская делегация собирает подписи под заявлением о провокациях и военной эскалации РФ.

По словам главы украинской парламентской делегации Марии Мезенцевой, в документе говорится об увеличении количества нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников на Донбассе, росте числа жертв и наращивании войск возле украинских границ.

Совместное заявление членов ПАСЕ о провокациях России создано по инициативе главы делегации Литвы Эмануэлис Зингериса.

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