Скандал з прапором України: виступ Гончаренка в ПАРЄ перервали

Під час виступу в ПАРЄ народний депутат Олексій Гончаренко продемонстрував прапор України з дірками від російських куль, привезений з Донбасу.

Після цього президент асамблеї Хендрік Демс перервав його промову та попередив про можливу відповідальність за такі дії.

На засіданні 20 квітня обговорювали стратегічні пріоритети асамблеї.

Нардеп вирішив висловитися щодо того, чому не порушується запитання про суверенність і територіальну цілісність держав-членів Ради Європи та мирне вирішення конфліктів в Європі.

– Тільки що президент ПАРЄ Хендрік Демс зупинив мій виступ і пригрозив дисциплінарними санкціями за те, що я показав прострілений прапор України з фронту на Донбасі, – написав він.

На відео помітно, як змінюється реакція президента асамблеї після того, як Гончаренко розгорнув прапор. Спочатку він відвів погляд, а потім попросив вимкнути мікрофон українському делегату.

– В асамблеї не дозволено приходити з прапорами країн. Це просто неймовірно, – промовив Хендрік Демс.

Про які дисциплінарні санкції, на які натякнув президент ПАРЄ, може йтися, наразі не повідомляється.