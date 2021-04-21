Празднование чего-либо в отеле не запрещено: Тищенко о вечеринке во время локдауна

Народный депутат Николай Тищенко прокомментировал вечеринку по поводу празднования дня рождения жены. Он отметил, что закон не нарушал, но перед украинцами таки решил извиниться, мол, готов нести политическую ответственность.

Обращение Тищенко опубликовал в своем Telegram-канале.

— С юридической точки зрения — и это аксиома для нашего карантинного времени — празднования чего-либо в отельных номерах гостиниц абсолютно не запрещены, — написал народный депутат.

Он отметил, что речь идет именно об отельных номерах, а не ресторане.

— Никаких уголовных или административных дел нет. И штрафов соответствующих за нарушение карантинного режима нет. Так как нет самого факта нарушения. Тем не менее я буду полностью содействовать полиции в расследовании (если оно необходимо при очевидных фактах), — заявил Тищенко.

Также он добавил, что сумму, потраченную на праздник, его жена обязательно внесет в декларацию, но если того будет требовать закон.

— Исходя из позиций общественной морали, я вполне признаю, что подобная ситуация могла возмутить украинское общество. Поэтому приношу свои самые искренние извинения, — написал народный депутат.

К слову, извинения он попросил только перед обществом, не так называемыми разоблачителями, которые хайпуют на этой теме.

— Да, возможно я позволил себе несколько вызывающий поступок и в этом моя вина. Хотя на дне рождения моей супруги было чуть больше 20 человек. Между прочим, все уже переболевшие, — рассказал Николай Тищенко.

Также он добавил, что все гости за сутки до праздника сдали тесты на коронавирус.

— Само празднование проходило в узком и почти семейном кругу. Я не собирал гостей в ресторане, не приглашал кого-либо в заведение, — подчеркнул депутат.

Свою вину он признал и отметил, что готов понести политическую ответственность.

— В любом случае я признаю свою вину перед украинским обществом и готов нести политическую ответственность за свои действия, — подытожил Тищенко.

Карантинные скандалы Тищенко

Первый скандал произошел еще на старте карантина в Украине весной 2020 года. Тогда в неприятную ситуацию встрял ресторан, которым владеет Николай Тищенко. Речь идет о Велюре.

Собственно год спустя, нардеп снова попал в скандал во время локдауна. В этот раз Николай Тищенко устроил вечеринку в разгар строго карантина в Киеве, когда даже транспорт работает по спецпропускам, а все заведения закрыты.

Факт нарушения подтвердили в полиции Киева, отметив, что открыто уголовное дело по этому факту, а нарушителям грозит штраф.