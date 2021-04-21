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Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

Святкування чого-небудь у готелі не заборонено: Тищенко про вечірку під час локдауну

Святкування чого-небудь у готелі не заборонено: Тищенко про вечірку під час локдауну

Народний депутат Микола Тищенко прокоментував вечірку з приводу святкування дня народження дружини. Він зазначив, що закон не порушував, але перед українцями таки вирішив вибачитися, мовляв, готовий нести політичну відповідальність.

Звернення Тищенко опублікував у своєму Telegram-каналі.

– З юридичної точки зору – і це аксіома для нашого карантинного часу – святкування чого-небудь у готельних номерах готелів абсолютно не заборонені, – написав народний депутат.

Він зазначив, що йдеться саме про готельні номери, а не ресторан.

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