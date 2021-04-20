Украина прошла пик третьей волны распространения коронавируса на территории страны.

Об этом во время брифинга 20 апреля заявил глава Минздрава Максим Степанов.

— Мы сейчас находимся в третьей волне коронавирусной болезни. Мы видим, как сегодня тяжело и с каким количеством случаев мы ежедневно сталкиваемся. Но в то же время мы можем констатировать, что мы прошли пик заболеваемости, — отметил Максим Степанов.

По его словам, на прошлой неделе в стране обнаружили почти на 13,5 тыс. меньше больных, чем на позапрошлой.

Что касается госпитализаций, то зафиксировали на 3,5 тыс. меньше таких случаев.

Карантин в Украине

В Украине действует модель адаптивного карантина.

По состоянию на 20 апреля 12 областей страны находятся в красном уровне эпидопасности.

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