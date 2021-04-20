Україна пройшла пік третьої хвилі поширення коронавірусу на території країни.

Про це під час брифінгу 20 квітня заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

– Ми нині перебуваємо у третій хвилі коронавірусної хвороби. Ми бачимо, як сьогодні важко і з якою кількістю випадків ми щодня зіштовхуємося. Але водночас ми можемо констатувати, що ми пройшли пік захворюваності, – зазначив Максим Степанов.

За його словами, на минулому тижні у країні виявили майже на 13,5 тис. менше хворих, ніж на позаминулому.

Щодо госпіталізацій, то зафіксували на 3,5 тис. менше таких випадків.

Карантин в Україні

В Україні діє модель адаптивного карантину.

Станом на 20 квітня 12 областей країни перебувають у червоному рівні епіднебезпеки.

Детальніше про карантин в Україні читайте у матеріалах на Фактах ICTV.